«Утконос» занялся продажей лекарств

Интернет-гипермаркет «Утконос», специализирующийся на онлайн-продаже продуктов питания и товаров для дома, дополнил свой ассортимент лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и БАД.

Как стало известно «ФВ» в октябре «Утконос» запустил новое направление: «Аптека». На сайте онлайн гипермаркета появилась возможность заказа лекарств. Партнерство было заключено с онлайн-сервисом бронирования лекарств «ЗдравСити» (проект ЦВ «Протек»).

В «ЗдравСити» подтвердили заключение партнерского соглашения с «Утконосом», отметив, что в онлайн-гипермаркете представлены все препараты, доступные для заказа на ресурсе www.zdravcity.ru. Речь идет порядка о 10 тыс. наименований лекарств.

Интересен тот факт, что «Утконос» полностью исключил возможность доставки лекарств на дом. При совместном заказе продуктов и ЛС автоматически формируется две корзины покупок. В первой – товары «Утконоса», во второй – товары партнера, а именно лекарственные средства, оформить доставку которых на дом невозможно. Сервис прямо предупреждает о том, что доставка производиться до любой реальной аптеки сервиса «ЗдравСити». При этом БАД, косметические товары, изделия медицинского назначения и спортивное питание можно заказать вместе с продуктами питания и соответственно оформить доставку на дом.

«ЗдравСити» на сегодняшний день является единственным партнером «Утконоса». Как пояснил руководитель отдела электронной коммерции ЦВ «Протек» Даурен Абеуов, число аптек-партнеров ресурса – около 13 тыс. точек, которые покрывают потребности пользователей интернет-магазина в этой категории товаров.

Кроме «Утконоса», сервис «ЗдравСити» также сотрудничает с интернет-площадками beru.ru, uteka.ru, vseapteki.ru.

«Заказы через партнеров – это в принципе новый тренд рынка, он только начинает развиваться. Пока число заказов на всех площадках, сотрудничающих со «ЗдравСити», не превышает 5% от объема заказов самого онлайн-ресурса. Ряд из них до сих пор проходят процесс интеграции со www.zdravcity.ru – им передается не весь ассортимент, а пользователю предлагается не весь список аптек, подключившихся к «ЗдравСити». Планируется, что интеграция будет завершена в ближайшие несколько месяцев. С этого момента мы ожидаем значительный рост числа заказов на партнерских площадках», – заявил в разговоре с «ФВ» Даурен Абеуов .



