Утвержден порядок подтверждения целевого назначения ввозимого оборудования для медпромышленности

09:09
20 ноября 2018

Елена Сидорова

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Минюст России 19 ноября зарегистрировал приказ Минпромторга  от 24.09.2018 г. № 3766 «Об организации в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации работы по подтверждению целевого назначения ввозимого оборудования для медицинской промышленности».  

В соответствии с документом Департаменту развития фармацевтической и медицинской промышленности министерства надлежит рассматривать в течение 20 рабочих дней со дня поступления в министерство от субъектов деятельности в сфере промышленности следующие документы:

- заявление на выдачу заключения о подтверждении целевого назначения оборудования для медицинской промышленности, декларируемого кодами ‎8422 20 000 1, 8422 30 000 1, 8422 40 000 1 ТН ВЭД ЕАЭС в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского таможенного союза;

- копии контрактов (договоров) поставки и копии дополнительных соглашений к контрактам (договорам), предусматривающим поставку и целевое назначение ввозимого на территорию РФ декларируемого товара;

- технические характеристики декларируемого товара;

- технические описания, паспорт декларируемого товара;

- письмо производителя с описанием и изображением ввозимого декларируемого товара, с указанием ориентировочных сроков ввода в эксплуатацию декларируемого товара.

По результатам рассмотрения документов в течение 5 рабочих дней должен быть подготовлен проект письма о подтверждении (невозможности подтверждения) целевого назначения декларируемого товара.

С принятием этого документа утратил силу приказ Министерства промышленности и энергетики РФ от 27 июня 2005 г. № 198 «Об организации в Минпромэнерго России работы при подтверждении целевого назначения ввозимого оборудования для медицинской промышленности».

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