Утверждена Программа госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи на 2019 год

Программа устанавливает перечень видов, форм и условий оказываемой бесплатно медицинской помощи, перечень заболеваний и состояний, медицинская помощь при которых оказывается бесплатно, категории граждан, которым медицинская помощь оказывается бесплатно, средние нормативы объема медицинской помощи, средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, средние подушевые нормативы финансирования, порядок и структуру формирования тарифов на медицинскую помощь и способы ее оплаты, требования к территориальным программам государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части определения порядка и условий ее предоставления, критериев доступности и качества.

Программа на следующие три года содержит ряд новых положений.

В частности, в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 299-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации”» расширен перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, для лечения которых лекарственные препараты будут закупаться за счет ассигнований из федерального бюджета (гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с системным началом, мукополисахаридоз I, II и IV типов).

В целях обеспечения прав отдельных категорий граждан на получение при лечении в амбулаторных условиях лекарственных препаратов бесплатно или с 50-процентной скидкой Программой предусматривается, что перечень лекарственных препаратов для таких категорий граждан будет формироваться в объеме не менее утвержденного распоряжением правительства на соответствующий год Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, за исключением лекарственных препаратов, используемых исключительно в стационарных условиях.

Установлены новые критерии качества медицинской помощи – «доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года» и «доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у лиц старше трудоспособного возраста».

Скорректированы предельные сроки ожидания проведения компьютерной томографии (включая однофотонную эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи для пациентов с онкологическими заболеваниями. Теперь эти сроки не должны превышать 14 дней со дня назначения.

Расширен перечень критериев доступности и качества медицинской помощи, по которым в субъектах Федерации будет проводиться оценка эффективности реализации территориальных программ в части оказания медицинской помощи при онкологических заболеваниях, развития первичной медико-санитарной помощи, оказываемой в том числе лицам старше трудоспособного возраста, а также оказания медицинской помощи при ВИЧ-инфекции.

Средние нормативы объема медицинской помощи на 2019–2020 гг., оказываемой за счет средств бюджета и средств ОМС, скорректированы с учетом статистических данных о динамике заболеваемости и смертности населения, фактического выполнения объемов медицинской помощи за 2017 г.

Средние подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Программой (без учета расходов федерального бюджета), составляют: за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов (в расчете на одного жителя) в 2019 г. – 3488,6 руб. (100% к 2018 г.), в 2020 г. – 3621,1 руб. (103,8% к 2019 г.), в 2021 г. – 3765,9 руб. (104% к 2020 г.); за счет средств ОМС (в расчете на одно застрахованное лицо) в 2019 г. – 11 800,2 руб. (109,1% к 2018 г.), в 2020 г. – 12 696,9 руб. (107,6% к 2019 г.), в 2021 г. – 13 531,4 руб. (106,6% к 2020 г.).

Органы государственной власти субъектов Федерации в соответствии с Программой будут разрабатывать территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 гг.