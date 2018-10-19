Утверждены Правила надлежащей практики по работе с биомедицинскими клеточными продуктами

Минздрав России утвердил Правила надлежащей практики по работе с биомедицинскими клеточными продуктами (БМКП). Соответствующий ведомственный приказ от 08.08.2018 № 512н Минюст зарегистрировал 30 октября.
Документ устанавливает общие требования к проведению доклинических исследований, производству и контролю качества БМКП.
Правила применяются к клеточным линиям как к исходным материалам для производства БМКП, промежуточным продуктам производства БМКП или произведенным БМКП в случае, если они входят в исходном или обработанном виде в БМКП, являются продуктом производства, который должен пройти последующие стадии технологической обработки, или являются БМКП, предназначенным для производства других БМКП.
В документе изложен порядок организации системы качества производства БМКП и деятельности персонала. Также приведены требования к помещениям, оборудованию, документации, контролю качества и др.
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