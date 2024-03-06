Уведомления о начале деятельности по обороту медизделий нужно подавать на каждый новый адрес

Предприниматели должны будут подавать уведомления о начале отдельных видов деятельности, в том числе по обороту медицинских изделий, на каждый новый адрес. Соответствующие изменения в правила направления этой информации внесены Постановлением Правительства РФ № 219 от 28.02.2024.

Также добавлена опция подачи уведомлений через портал государственных услуг или аналогичные региональные порталы государственных и муниципальных услуг. Заявителю в электронной карточке уведомления необходимо указать наименование и адрес места осуществления деятельности. Днем подачи документа считается день заполнения и подписания бумаг заявителем.

Учет поданных уведомлений будет вестись в едином реестре уведомлений. Он будет функционировать на платформе единого реестра видов контроля.

Постановление вступает в силу 29 мая 2024 года.