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Уведомления о начале...

Уведомления о начале деятельности по обороту медизделий нужно подавать на каждый новый адрес

06.03.2024
17:10
Коблова Дина
Таисия Кубрина
Правительство обновило правила подачи уведомлений о начале отдельных видов деятельности, в том числе по обороту медизделий. Теперь соответствующие уведомления необходимо подавать на каждый новый адрес. Документ также можно будет подавать через портал госуслуг.
Фото: freepik

Предприниматели должны будут подавать уведомления о начале отдельных видов деятельности, в том числе по обороту медицинских изделий, на каждый новый адрес. Соответствующие изменения в правила направления этой информации внесены Постановлением Правительства РФ № 219 от 28.02.2024.

Также добавлена опция подачи уведомлений через портал государственных услуг или аналогичные региональные порталы государственных и муниципальных услуг. Заявителю в электронной карточке уведомления необходимо указать наименование и адрес места осуществления деятельности. Днем подачи документа считается день заполнения и подписания бумаг заявителем.

Учет поданных уведомлений будет вестись в едином реестре уведомлений. Он будет функционировать на платформе единого реестра видов контроля.

Постановление вступает в силу 29 мая 2024 года.

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