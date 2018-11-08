Узбекистан приостановил импорт лекарств с Украины

«В течение последних недель фармацевтическая продукция находится на таможне, однако таможенная служба Республики Узбекистан не объясняет, почему не проводит его оформление», — отмечается в сообщении. Предположительно, это ответ Ташкента на проведение Киевом расследования в отношении схемы импорта легковых автомобилей из Узбекистана на Украину.

Для решения вопроса украинские фармпроизводители обратились к первому вице-премьер-министру — министру экономического развития и торговли Украины Степану Кубиву. Они просят разобраться в причинах происходящего и выработать пути решения по выходу из ситуации.

Как сообщало EADaily, две недели назад после жалобы от «Укравтопрома» на Украине началось расследование «по недобросовестной конкуренции» при импорте легковых автомобилей из Узбекистана. Украинские автопромышленники подозревают, что узбекские производители легковых автомобилей могли получать субсидии от правительства Узбекистана и пользоваться отдельными льготами. Депутаты парламента Узбекистана раскритиковали эти действия Украины, назвав их «недружественным актом».