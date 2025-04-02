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В 16 регионах...

В 16 регионах завели дела из-за закупок завышенных объемов лекарств

02.04.2025
15:27
Дина Коблова
Из системы МДЛП исключены недостоверные данные о наличии в обороте 12 млн упак. льготных лекарств, сообщил генпрокурор Игорь Краснов. По его словам, в 16 регионах страны возбуждены уголовные дела из-за нарушений при госзакупках и распределении медикаментов.
Игорь Краснов | Фото: пресс-служба Генпрокуратуры

Генеральный прокурор Игорь Краснов выступил в Совете Федерации с ежегодным докладом, сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам Краснова, из федеральной системы МДЛП исключены недостоверные данные о наличии в обороте 12 млн упак. лекарств для льготников. Эта информация препятствовала определению объективной потребности в препаратах и планированию их закупок.

Проблемы льготного лекарственного обеспечения решили в Камчатском крае, Брянской, Московской, Тверской областях и других субъектах. В 16 регионах были возбуждены уголовные дела из-за приобретения по госконтрактам завышенных объемов препаратов, ненадлежащего их распределения по аптекам и списания за негодностью.

Генпрокурор также напомнил, что в рамках исполнения поручения президента прокуратура предложила правительству разработать методику оформления решений о применении не зарегистрированных препаратов, предусмотрев приоритет отечественных лекарств.

В конце марта Краснов на расширенном заседании коллегии сообщил о выявлении более чем 12 тыс. нарушений в обороте лекарств в 2024 году, включая нерациональные закупки и списание препаратов. Он подчеркнул, что такие нарушения угрожают безопасности граждан. Генпрокурор потребовал эффективнее использовать полномочия в сфере надзора за оборотом лекарств.

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