В 16 регионах завели дела из-за закупок завышенных объемов лекарств

Генеральный прокурор Игорь Краснов выступил в Совете Федерации с ежегодным докладом, сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам Краснова, из федеральной системы МДЛП исключены недостоверные данные о наличии в обороте 12 млн упак. лекарств для льготников. Эта информация препятствовала определению объективной потребности в препаратах и планированию их закупок.

Проблемы льготного лекарственного обеспечения решили в Камчатском крае, Брянской, Московской, Тверской областях и других субъектах. В 16 регионах были возбуждены уголовные дела из-за приобретения по госконтрактам завышенных объемов препаратов, ненадлежащего их распределения по аптекам и списания за негодностью.

Генпрокурор также напомнил, что в рамках исполнения поручения президента прокуратура предложила правительству разработать методику оформления решений о применении не зарегистрированных препаратов, предусмотрев приоритет отечественных лекарств.

В конце марта Краснов на расширенном заседании коллегии сообщил о выявлении более чем 12 тыс. нарушений в обороте лекарств в 2024 году, включая нерациональные закупки и списание препаратов. Он подчеркнул, что такие нарушения угрожают безопасности граждан. Генпрокурор потребовал эффективнее использовать полномочия в сфере надзора за оборотом лекарств.