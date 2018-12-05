В 2019 году «тяжелая» медтехника может подорожать на 20%

Новый классификатор ОКПД 2 был утвержден в 2017 г., однако в него по неизвестным причинам не попали некоторые льготные коды, и производителям приходится регулярно доказывать в федеральных ведомствах, что их продукция подпадает под льготное налогообложение.

«Если государство не приведет в соответствие законодательную базу и не дополнит кодами Постановление Правительства РФ № 1042, то техника и дальше будет продаваться без 18% льготы по НДС. А как известно, с нового года НДС увеличен до 20%», – заявил исполнительный директор IMEDA Сергей Ванин.

Отвечая на вопрос «ФВ», были ли эти коды утеряны случайным образом и что мешало в течение года разрешить эту коллизию, эксперт отметил: «Мы называем это классической межведомственной проблемой, когда за один документ отвечает одно ведомство, за льготное налогообложение – другое. В итоге никто не хочет комплексно решать эту проблему. Если мы не сможем ее решить в ближайшее время на уровне ведомств, то будем вынуждены идти выше – на уровень вице-премьера и озвучивать эту проблему уже там».