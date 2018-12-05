В 2019 году «тяжелая» медтехника может подорожать на 20%

11:48
12 декабря 2018

Оксана Баранова

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Сергей Ванин | Фото: Игорь Чунусов

Ассоциация IMEDA заявила – если не будет решена проблема с внесением «льготных» кодов в новый классификатор ОКПД 2, лечебно-профилактические учреждения с нового года будут вынуждены тратить больше средств на закупку медтехники.

Новый классификатор ОКПД 2 был утвержден в 2017 г., однако в него по неизвестным причинам не попали некоторые льготные коды, и производителям приходится регулярно доказывать в федеральных ведомствах, что их продукция подпадает под льготное налогообложение.

«Если государство не приведет в соответствие законодательную базу и не дополнит кодами Постановление Правительства РФ № 1042, то техника и дальше будет продаваться без 18% льготы по НДС. А как известно, с нового года НДС увеличен до 20%», – заявил исполнительный директор  IMEDA Сергей Ванин.

Отвечая на вопрос «ФВ», были ли эти коды утеряны случайным образом и что мешало в течение года разрешить эту коллизию, эксперт отметил:   «Мы называем это классической межведомственной проблемой, когда за один документ отвечает одно ведомство, за льготное налогообложение  – другое. В итоге  никто не хочет комплексно решать эту проблему. Если мы не сможем ее решить в ближайшее  время на уровне ведомств, то  будем вынуждены идти  выше – на уровень вице-премьера  и озвучивать эту проблему уже там».

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