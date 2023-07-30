В 2022 году фаркомпании заплатили более 450 млн рублей неустоек по госконтрактам

В 2021 и 2022 годах объем неустоек по госконтрактам на поставку лекарств был на одном уровне – 446,8 млн и 458 млн руб. соответственно, подсчитали аналитики Headway. В первом полугодии 2023 года сумма штрафов и пеней уменьшилась по сравнению с таким же периодом в предыдущие годы. Так, в январе — июне 2021 года она равнялась 217,7 млн руб., в январе — июне 2022 года – 315 млн руб., в текущем году – 114 млн руб.

Как отмечают в Headway, некоторые контракты 2023 года все еще исполняются, поэтому сумма неустоек может измениться.

В течение года штрафы и пени начисляются неравномерно, всплески фиксируются в начале (в январе — феврале) и в конце (в четвертом квартале) года.

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Штраф – зафиксированная в контракте сумма, которую должна заплатить сторона, нарушившая обязательства. Пени – денежные санкции за задержку исполнения обязательств, начисляются за каждый день просрочки, их размер обычно выражается в процентах от не выполненной в срок суммы обязательств.

Основная причина – просрочка исполнения поставщиком обязательств. В 2021—2022 годах на эту причину пришлось около 98%. Вторая причина – ненадлежащее исполнение поставщиком своих обязательств. К заказчику санкции применяются редко. За первую половину 2023 года за просрочку исполнения заказчиком обязательств начислено всего 11,23 тыс. руб., в январе — июне 2021 и 2022 годов было 1,1 млн и 1,5 млн руб. соответственно. За ненадлежащее исполнение заказчиками обязательств и вовсе было 0,34 тыс. руб., в первой половине 2021 и 2022 годов — 777,9 тыс. и 77,2 тыс. руб. соответственно.

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Наибольшую сумму штрафов и пеней начислил Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения, при этом в процентном соотношении от суммы контракта она составляет только 0,1% и занимает 29 место среди госзаказчиков.

Если смотреть по доле неустоек в общей сумме контрактов, то в 2022 году лидером стало ГБУЗ МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского – 3,26%, сумма контрактов была 990,2 млн руб.