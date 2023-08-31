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В 2023 году...

В 2023 году аптеки стали реже закрываться

31.08.2023
10:30
Елена Калиновская
За семь месяцев 2023 года открыто 4 700 новых аптек, в то же время закрыто 2 651 точка. Общее количество аптечных учреждений выросло на 2 049, до 76 330 аптек. В январе—июле 2022 года открылось 5 942 точки, закрылось 4 415 аптек.
Фото: Ринат Васбеев

В январе—июле 2023 года открыто 4 700 новых аптек, подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. Наибольший прирост был в Краснодарском крае, Москве, Московской области. Эти же регионы стали лидерами по количеству закрытых аптек, всего прекратили свою деятельность 2 651 точка. 

Темп открытия аптек снизился, в январе—июле 2022 года появились 5 942 новые аптеки, но и закрытие аптек шло активнее — 4 415 точек.

Общее количество аптек выросло до 76,3 тыс. Прирост составил 3%. Одиночных аптек открыто всего 437 (около 9%), остальное пришлось на аптечные сети. В то же время доля одиночных в общем количестве закрытых аптек составила 36% — 942 точки. 

Лидером по открытию аптек стал Краснодарский край. Здесь появилось 405 новых точек. Наибольшее количество открытий пришлось на сети «Апрель» и «Фитофарм», на третьем месте одиночные аптеки.

На втором месте — Москва. Наиболее активными были «Ригла», «36,6» и «Эрка&МЗ» (объединенная сеть «Эркафарм» и «Мелодия здоровья»).

Третью строчку занимает Московская область, где в лидерах по открытию «36,6» и «Ригла», а также «Апрель».

Среди городов лидируют Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск.

Больше всего закрытых аптек пришлось на те же регионы, где их больше открывается. Только на этот раз лидирует Москва, где в основном закрывались одиночные аптеки, также больше десяти штук закрыли «Эрка&МЗ» и «36,6».

На втором месте — Краснодарский край. С рынка в первую очередь уходили также одиночные аптеки, на втором месте — «Фитофарм», на третьем — «Эрка&МЗ». В Московской области также на первом месте по закрытию одиночные аптеки, на втором — «Эрка&МЗ», на третьем — «Фармакон».

По итогам июля 2023 года доля одиночных аптек в количественном выражении составила 12,44%, остальные 87,56% аптек сетевые. По обороту доля одиночных составила 11% соответственно, 89% у сетевых аптек. 

Общая выручка аптек за семь месяцев 2023 года составила один триллион рублей (весь ассортимент) и 4,3 млрд упак. В январе—июле 2022 года было 980,1 млрд руб. и 4,2 млрд упак. 

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