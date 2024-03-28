В 2023 году в России создали 13 вакцин от опасных болезней животных

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании итоговой коллегии Россельхознадзора заявил, что Россия полностью обеспечена собственными вакцинами для ветеринарного применения от особо опасных болезней животных. Его слова передает ТАСС.

Объем отечественного производства вакцин для животных сейчас почти на 40% выше, чем в 2021 году.

«По особо опасным болезням мы уже полностью обеспечены собственными препаратами, в том числе благодаря разработкам Россельхознадзора», — сообщил министр.

В 2023 году в России создали 13 вакцин для домашних и сельхозживотных, 9 из которых уже зарегистрированы и поступили в продажу. Патрушев отметил, что нужно продолжать создавать новые виды эффективных вакцин, постепенно уходя от импорта.

Говоря о задачах, которые стоят перед Россельхознадзором в области обеспечения биологической безопасности, Патрушев заявил, что Россия сохраняет рабочие взаимоотношения со Всемирной организацией здравоохранения животных, «несмотря на текущую ситуацию». Страна имеет официальные статусы благополучия по четырем болезням животных. Чтобы поддержать их и получить новые статусы, ответственные службы должны продолжать контролировать ситуацию.