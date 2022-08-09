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В 27 регионах...

В 27 регионах поставки противоопухолевых препаратов выросли на 40% и более

09.08.2022
18:15
Елена Калиновская

В январе — июне 2022 года госзаказчики всех уровней закупили противоопухолевых лекарств* на сумму 118,2 млрд руб. Из них около 20 млрд руб. пришлось на программу высокозатратных нозологий, а 98,2 млрд ­ – на региональные закупки и другие программы.

Из 86 регионов (включая Байконур) только в 16 было снижение закупок, подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. Все остальные субъекты нарастили поставки препаратов для онкологических больных.

Лидер по закупкам – Москва. На столицу пришлось 18,21% всех поставок противоопухолевых лекарств за первое полугодие. По сравнению с таким же периодом 2021 года московские закупки выросли на 8%.

Другие регионы хоть и сильно отстают от столицы, но быстрее наращивают поставки. Так, в 27 регионах рост закупок был выше 40%. Самым быстрорастущим стал Красноярский край — +134%, на втором месте — Тюменская область (+103%), регион перешагнул почти 20 строк — переместился с 35-й на 17-ю.

Подробности читайте в материале «ФВ» № 18 (1087) «Регионы против рака».

*Группы L1 — противоопухолевые препараты, L2 — цитостатическая гормональная терапия.

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09.08.2022
Регионы против рака
Закупки противоопухолевых препаратов выросли на 10% и более в 58 регионах страны
№18 (1087)

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