Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
В АГАС приняли...

В АГАС приняли новых членов

14.11.2023
10:13
Ассоциация государственных аптечных сетей расширила свои ряды. В нее вошли четыре новые фармации.
Фото: Ринат Васбеев

По итогам заседания правления Ассоциация государственных аптечных сетей (АГАС) приняла четырех новых членов:

  1. Ивановское областное государственное унитарное предприятие «Фармация».
  2. Краевое государственное бюджетное учреждение «Дальневосточный центр лекарственного обеспечения и координации деятельности медицинских организаций» Министерства здравоохранения Хабаровского края.
  3. Государственное унитарное предприятие «Башфармация» Республики Башкортостан.
  4. Государственное унитарное предприятие Камчатского края «Камчатфармация».

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.