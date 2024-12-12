В Алтайском крае осудили руководителей «АлВитФарм» за сбыт поддельных онкопрепаратов

В Алтайском крае суд вынес приговор директору и коммерческому директору ООО «АлВитФарм» за сбыт недоброкачественных лекарственных препаратов (п.«а» ч.2 ст.238.1 УК РФ) и мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Суд признал их виновными в продаже поддельных жизненно необходимых лекарств, предназначенных для лечения онкологических заболеваний, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В феврале 2022 года СМИ сообщали, что полиция Алтайского края завела уголовное дело по факту двойной продажи серии препарата «Элизария» для лечения орфанных заболеваний. Правоохранительные органы установили, что в 2019 году производитель лекарства АО «Генериум» поставил серию препарата официальному дистрибьютору АО «Фармстандарт». Региональный Минздрав повторно закупил этот препарат у ООО «АлВитФарм» за 17,5 млн руб.

Следователи выяснили, что в 2020 году «АлВитФарм» заключила контракты с региональным Минздравом и Алтайским онкологическим диспансером на поставку препаратов на сумму более 30 млн руб. Вместо оригинальных лекарств компания поставила поддельные препараты с недостоверными сертификатами. Следствие установило, что препараты не приобретались у производителя и транспортировались с грубыми нарушениями условий хранения: не соблюдался температурный режим, перевозились в обычных автомобилях с посторонними предметами.

Суд назначил директору компании наказание в виде 6 лет лишения свободы, штрафа в 1,5 млн руб. и запрета заниматься управленческой деятельностью на 3 года. Коммерческий директор получил 6 лет и 6 месяцев лишения свободы, аналогичный штраф и запрет на управленческую деятельность сроком на 3,5 года. На имущество осужденных наложили арест на сумму более 4 млн руб.