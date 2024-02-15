В «Аптечной сети 36,6» назначен директор по омниканальным продажам

ПАО «Аптечная сеть 36,6» объявила о назначении Ларисы Романовской директором по омниканальным продажам, сообщили «ФВ» в пресс-службе сети. «Она с нуля создала направление онлайн во «Вкусвилл» и за полтора года в X5 втрое увеличила оборот e-com. Уверен, что ее знания, опыт и экспертиза помогут сделать онлайн-продукты «36,6» еще более привлекательными для наших клиентов», – прокомментировал назначение генеральный директор компании .

Должность в сети появилась после того, как в декабре 2023 года она перешла в дивизиональную структуру (дивизионы «36,6», «Горздрав», «Северо-Запад»).