В Астрахани директора аптечной сети обвинили в особо крупном мошенничестве

В Астрахани следственные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества, совершенного группой лиц, в особо крупном размере. Фигурантами стали учредитель и директор аптечной сети и ее супруг, жертвой — их знакомая, сообщила пресс-служба УМВД по Астраханской области.

Фигуранты дела убедили свою знакомую помочь им расширить бизнес за счет открытия новых торговых точек в Астрахани и приобретения аптек в Москве. Для этого они уговорили взять ее в нескольких банках кредиты на 3,5 млн руб. Платежи по ним они обещали погашать самостоятельно, хотя заведомо знали, что делать этого не будут, считают следователи.

Потерпевшая поверила бизнесменам, а те распорядились деньгами по собственному усмотрению. Теперь астраханке предъявлено обвинение в совершении преступления по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

В отношении ее супруга уголовное дело прекращено в связи с его смертью.