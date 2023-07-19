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В Астрахани предпринимателя...

В Астрахани предпринимателя обвинили в мошенничестве при поставках тестов на COVID-19

19.07.2023
16:34
Екатерина Погонцева
В Астраханской области оптовая фармкомпания продавала наборы реагентов для диагностирования коронавируса с исправленными сроками годности. Директора подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. 
Фото: Екатерина Погонцева

В Астраханской области директора оптовой фармкомпании подозревают в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). Сумма ущерба регионального минздрава составила свыше 35 млн руб., сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

По версии следствия, компания поставляла в астраханские аптеки наборы реагентов для выявления РНК коронавируса с заведомо замененными маркировочными наклейками. Вместо апреля 2021 года срок годности был исправлен на декабрь. К преступлению, как выяснили следователи, имел отношение директор фирмы, имя которого не публикуется, и неустановленные лица.

Это не первое подобное уголовное дело, возбужденное в регионе. В мае 2022 года на скамье подсудимых Ленинского районного суда Астрахани оказались шесть человек, которых также обвиняли в поставках Минздраву непригодных для использования медицинских хирургических противоэпидемических халатов. За мошенничестве в особо крупном размере фигуранты получили от 3,5 до 6 лет в исправительной колонии общего режима со штрафами от 300 тыс. до 700 тыс. руб. 

В октябре 2022 года Советский районный суд Астрахани вынес приговор гендиректору ООО «Галатек», которую обвиняли в сбыте незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере (ч.1 ст.238.1 УК РФ). Ее приговорили к трем годам лишения свободы и штрафу в 500 тыс. руб. за поставку областному минздраву незарегистрированных анализаторов газов крови на общую сумму 7,6 млн руб. Оба приговора сейчас обжалуются.

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