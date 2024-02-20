В Астрахани возобновили строительство завода по производству «умных» шприцев

В Астраханской области возобновляется строительство завода по производству медицинских изделий компании «Мединтех». Там будут производиться «умные» саморазрушающиеся шприцы третьего поколения. Начать выпуск продукции планируется в 2025 году, пишет «Медицинский вестник» со ссылкой на издание «Астрахань 24».

«Шприцами второго поколения можно пользоваться неоднократно, шток заходит и выходит сколько угодно раз. В изделиях третьего поколения после использования он блокируется и просто отрывается. Его повторно использовать невозможно. Это и есть механизм саморазрушения. Кроме того, современные конструкции шприца третьего поколения предусматривают еще и изоляцию иглы после инъекции с тем, чтобы исключить травматизацию иглой», — рассказывал в интервью журналу RBG директор предприятия Рамазан Файзиев.

Проект оценивался в 800 млн руб. при мощности 200 млн шприцев в год.

Строительство завода началось в 2016 году, а выпуск продукции был запланирован на 2018 год. Затем из-за нехватки финансирования срок сдвинули на первую половину 2019 года, а после проект заморозили.

В этом году компании удалось получить поддержку одного из банков и Фонда развития промышленности — ей предоставят льготные займы. Сумма финансирования не сообщается.

По оценкам инвестора, годовая потребность страны в шприцах третьего поколения, которые невозможно использовать повторно в силу их конструктивных особенностей, достигает 3 млрд штук.