В «Авексиме» назначен новый генеральный директор

Иван Халепо занял пост генерального директора ОАО «Авексима», рассказали «ФВ» в компании. Предыдущий гендиректор Елена Ткаченко занимала эту должность с момента основания организации в 2011 году. Теперь она займет пост председателя совета директоров.

Ранее Халепо занимал пост заместителя гендиректора по продажам и маркетингу. Он также имеет большой опыт работы на фармрынке — занимал руководящие позиции в производственных, дистрибьюторских компаниях, среди которых Glenmark, Abbott, «Валента Фармацевтика».

Среди задач, поставленных новому управляющему: усиление позиций на рынке, расширение портфеля препаратов и масштабирование экспортных продаж.