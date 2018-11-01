В Башкирии расследуют хищения лекарств из аптеки СПИД-центра для дальнейшей перепродажи

13:59
30 октября 2018

Екатерина Погонцева

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В Башкирии правоохранительные органы расследуют уголовное дело по факту хищения из аптеки  Республиканского центра по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями лекарственных средств, приобретаемых за счет бюджета для выдачи пациентам, для последующей их перепродажи.

Как сообщает Ufa-news, в ближайшие дни обвинения могут быть предъявлены теперь уже бывшей заведующей аптекой. По предварительной информации, только за последние три месяца из аптеки «ушли на сторону» препараты стоимостью порядка 5 млн руб. На самом деле сумма ущерба, причиненного государству, в десятки раз больше. О масштабах хищений можно судить уже по тому, что как только у следствия возникли многочисленные вопросы к экс-руководителю фармацевтической организации, она подговорила свою знакомую уладить этот вопрос. Посредница согласилась договориться с сотрудником оперативного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ о том, чтобы главную подозреваемую по делу оставили в покое в обмен на взятку в 1 млн руб. Однако реализовать задуманное сообщнице не удалось – женщину задержали с поличным, по данному факту также заведено уголовное дело.

В прошлом году с постоянными перебоями в обеспечении лекарственными препаратами ВИЧ-инфицированных столкнулись 54 региона РФ, в том числе Республика Башкортостан. Люди не могли получить необходимые им лекарства на протяжении нескольких месяцев, врачи СПИД-центров были вынуждены менять схемы лечения, исходя из текущих возможностей, заменять одни препараты другими. Многие пациенты жаловались, что это негативным образом отразилось на их здоровье.

По состоянию на 28 октября текущего года в Башкирии выявлено 2203 ВИЧ-инфицированных.

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