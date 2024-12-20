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В Брянске директора...

В Брянске директора фармкомпании приговорили к штрафу за взятки

20.12.2024
18:30
Отдел новостей
В Брянске директор фармацевтической компании получила штраф в размере 1,5 млн руб. за дачу взяток должностным лицам в период с 2019 по 2022 год. Взятки на сумму 875 тыс. руб. были переданы за помощь в получении преимущества на торгах и заключении договоров поставки.
Фото: 123rf.com

В Брянске суд приговорил директора фармацевтической компании к крупному штрафу за совершение нескольких коррупционных преступлений. Ее признали виновной в даче шести взяток должностному лицу (ст.291 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета, в период с 2019 по 2022 год она передала взятки на общую сумму 875 тыс. руб. сотрудникам учреждений здравоохранения Брянской области за помощь в получении преимущества при запросах котировок, торгах и заключении договоров поставки продукции.

В суде подсудимая виновной себя признала в полном объеме, отметили в региональной прокуратуре. «Получая первой сведения о предстоящих торгах на закупку товаров для нужд учреждения, я первая обращалась с запросом о цене поставки продукции поставщику (производителю), который в этом случае представлял скидку на закупаемую продукцию, из чего в итоге складывалась дополнительная прибыль, что обеспечивало конкурентное преимущество при участии в торгах», — приводит надзорный орган фрагмент показаний директора фармкомпании.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 1,5 млн руб. с учетом смягчающих обстоятельств. Название компании, имя директора и тех, кто получал взятки, не называются, при этом обвиняемая «давала изобличающие взяткополучателей показания». Приговор не вступил в законную силу.

Нет комментариев

Комментариев: 1

Глотова Елена Юрьевна
Вчера в 19:32
Интересно, какая фармкомпания в этом засветилась?
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