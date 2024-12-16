В Чечне открылась аптека с раздельным обслуживанием мужчин и женщин

В Чечне открылась первая аптека сети Darba Pharmacy, в которой раздельно обслуживают мужчин и женщин, об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в telegram-канале. По его словам, в ближайшее время в республике откроют еще 15 таких аптек сети.

Аптека состоит из двух зон: одна предназначена для женщин, другая — для мужчин. В каждой зоне работают фармацевты того же пола, чтобы обеспечить комфорт клиентов.

«Увиденным остался доволен. Фармацевтическое заведение соответствует всем требованиям законодательства, на отличном уровне оснащено необходимыми медтоварами и препаратами, а также способно обеспечить население качественной лекарственной продукцией», — поделился глава Чечни.

Ранее Кадыров сообщил, что в Грозном выявили 47 аптек, в которых вели нелицензированную деятельность. Эта проблема создавала угрозу распространения поддельных препаратов.