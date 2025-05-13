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В «Долине Физтеха»...

В «Долине Физтеха» будут производить препараты для терапии близорукости

13.05.2025
12:24
Дина Коблова
Инновационный научно-технологический центр «Долина Физтеха» создадут в подмосковном Долгопрудном. На площадке будут производить в том числе препараты от близорукости.
Фото: 123rf.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал Постановление Правительства РФ № 636 от 12.05.2025 о создании инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Долина Физтеха» в Долгопрудном (Московская область).

Одно из направлений деятельности нового центра — развитие биомедицинских технологий, генетики и геномной инженерии. Согласно документу, на территории центра можно осуществлять образовательную, медицинскую, консультационную, выставочную и другую деятельность.

Как сообщили в пресс-службе правительства, инициатором проекта выступил Национальный исследовательский университет «Московский физико-технический институт», он совместит в себе научно-исследовательские лаборатории и производственные площадки. К 2039 году здесь будет создано более 6,3 тыс. квалифицированных рабочих мест.

О своем желании участвовать в проекте заявили уже около 20 компаний. Среди них — организации, которые планируют производить на базе центра инновационные препараты для профилактики и лечения прогрессирующей близорукости.

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