В «Долине Физтеха» будут производить препараты для терапии близорукости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал Постановление Правительства РФ № 636 от 12.05.2025 о создании инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Долина Физтеха» в Долгопрудном (Московская область).

Одно из направлений деятельности нового центра — развитие биомедицинских технологий, генетики и геномной инженерии. Согласно документу, на территории центра можно осуществлять образовательную, медицинскую, консультационную, выставочную и другую деятельность.

Как сообщили в пресс-службе правительства, инициатором проекта выступил Национальный исследовательский университет «Московский физико-технический институт», он совместит в себе научно-исследовательские лаборатории и производственные площадки. К 2039 году здесь будет создано более 6,3 тыс. квалифицированных рабочих мест.

О своем желании участвовать в проекте заявили уже около 20 компаний. Среди них — организации, которые планируют производить на базе центра инновационные препараты для профилактики и лечения прогрессирующей близорукости.