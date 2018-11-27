В ЕС дан «зеленый свет» препарату Jivi для лечения гемофилии А

Jivi замещает недостающий или отсутствующий Фактор VIII у пациентов с кровотечениями, вызываемыми данным заболеванием.

Препарат одобрен на основании результатов клинического исследования PROTECT VIII, показавшего, что у 74% субъектов исследования, получавших Jivi 1 раз в неделю, был достигнут высокий уровень защиты от кровотечений, тогда как такой же уровень был достигнут у 100% субъектов, получавших препарат 1 раз в 5 дней.

По словам д-ра Елены Сантагостино, директора Отделения гемофилии для взрослых и детей с наследственными нарушениями свертываемости крови в Центре лечения гемофилии и тромбозов им. Ангело Бьянки Бономи фонда Cà Granda поликлинической больницы Maggiore в Милане (Италия), частота инфузий фактора свертываемости крови представляет собой основную проблему для пациентов с гемофилией А. При этом д-р Сантагостино считает, что Jivi позволит удовлетворять потребности этих пациентов, не жертвуя при этом достаточным уровнем профилактики кровотечений.

Ранее в этом же году Jivi был одобрен в США и Японии. Это – третий препарат для лечения гемофилии А в портфеле средств лечения гемофилии компании Bayer.