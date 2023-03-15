В ЕС недовольны условиями нового контракта с Pfizer на поставку вакцин от COVID-19

Pfizer намерена продлить контракт с Европейским союзом на поставку вакцин от COVID-19 в 2023—2026 годах. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

Согласно данным FT, из-за переизбытка вакцин в Европе производитель предложил сократить количество поставляемых доз на 40% и отложить доставку новых партий. Но компания также настаивает на оплате уже заказанных вакцин, которые Европе не понадобились.

Это не понравилось ряду европейских стран, с критикой компании выступили Польша, Болгария, Венгрия и Литва, а также Австрия. «На наш взгляд, эти предложения не представляют собой окончательного и справедливого решения проблемы избытка вакцины против COVID-19 и не отвечают потребностям систем здравоохранения, потребностям граждан и финансовым интересам государств-членов», — отмечают представители недовольных стран.

Эти государства заявили, что Еврокомиссия должна договориться о более подходящих условиях контракта или закупить вакцины у государств — членов ЕС, которым они не нужны.

В 2020 году Европейская комиссия заявила о том, что заказала миллиарды доз вакцины от COVID-19. Однако по мере того, как пандемия пошла на спад, ЕС поставил под вопрос оплату заказанных препаратов. В целом в Евросоюз было доставлено более 1,7 млрд доз, и около 82% взрослых в странах блока получили как минимум две прививки. Европейские чиновники заключили контракты на поставку 4,2 млрд доз вакцин с восемью компаниями.