В ЕС одобрили покупку Pfizer компании Seagen за 43 млрд долларов

Европейская комиссия (ЕК) одобрила предполагаемое поглощение компании Seagen со стороны Pfizer за 43 млрд долл. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Европейская комиссия заявила, что «безоговорочно одобрила» сделку после того, как провела исследование рынка. Чиновники заявили, что соглашение не вызывает опасений в связи с монополизацией рынка и не окажет негативного влияния на цены на лекарства.

«Основываясь на исследовании рынка, комиссия пришла к выводу, что слияние не приведет к значительному снижению конкуренции на рынках, где их [компаний] деятельность пересекается в пределах Европейской экономической зоны», — говорится в заявлении Еврокомиссии.

ЕК также установила, что слияние не окажет никакого влияния на существующие и будущие направления исследований или разработки, поскольку компании нацелены на различные группы пациентов с разными терапевтическими потребностями.

Pfizer объявила о сделке по покупке Seagen в марте этого года. Соглашение станет крупнейшим для Pfizer за более чем десять лет. Seagen разрабатывает методы лечения онкологии, уделяя особое внимание классу препаратов под названием конъюгаты антитело-лекарственное средство (ADC). Портфолио Pfizer в области онкологии в основном включает гормональные терапии, иммунотерапии и таргетные терапии.