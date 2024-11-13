В Екатеринбурге закрылась сеть «Валета» из-за налоговой реформы

В Екатеринбурге закрылась сеть аптек «Валета», которая насчитывала 31 точку. Компания сдала помещения в аренду сети «Фармленд», пишет «Коммерсантъ-Урал». Как рассказал сын владельца сети Михаила Шуваева Игорь, решение о закрытии было принято после принятия поправок в Налоговый кодекс.

5% для предприятий с доходом от 60 млн до 250 млн руб.;

7% для предприятий с доходом от 250 млн до 450 млн руб. Согласно утвержденным президентом изменениям, с 1 января 2025 года предприятия с доходом более 60 млн руб. не смогут работать по упрощенной системе налогообложения (УСН), ставка по налогу на добавленную стоимость (НДС) дня них составит:

«Когда летом объявили о налоговой реформе и про малый бизнес, было понятно, что «будет весело». Все в основном обсуждали НДФЛ и беспокоились об этом, а не об НДС. В нашем случае самым оптимальным решением было выйти на общую систему налогообложения, где совершенно другой учет и другие затраты, налогов больше. Весь малый-средний бизнес в рознице скоро почувствует это», – поделился Игорь Шуваев.

Сотрудники «Валеты» перешли в федеральную компанию «Фармленд», пишет РБК.

Первая аптека сети «Валета» была открыта в 1994 году.

Согласно аналитике AlphaRM, более 13,3 тыс. аптечных точек будут уплачивать НДС по ставке 5% и 4 тыс. аптек по ставке 7% со следующего года после введения поправок в Налоговый кодекс. Как писал «ФВ», организациям, работающим на УСН с оборотом свыше 60 млн руб., предстоит выбрать одну из схем: обычная 20%-ная ставка НДС (для реализации лекарственных препаратов — 10%) с сохранением всех налоговых вычетов или пониженные ставки НДС, но без права на вычеты. Кроме того, организация может перейти на общую систему налогообложения (ОСН).

Участники рынка считают, что пониженные ставки будут невыгодны для аптечного бизнеса из-за невозможности применения вычетов. Большинство мелких игроков по УСН платят 1—1,5% налога от оборота. Если они останутся на «упрощенке», то к расходам стоит добавить примерно 2,3—2,8% от оборота (будет зависеть от наценки, роста или падения товарооборота). При применении ОСН малый бизнес также заплатит на 1,5—2% больше от товарооборота, поскольку прибыли у этих организаций почти нет. Проблема кроется не только в росте отчислений, но и в приведении отчетности в порядок. Мелким игрокам, которые до сих пор вынуждены были хитрить с отчетностью, придется «выйти из тени», убеждены эксперты.

Столкнувшись с этим, многие мелкие игроки стремятся продать бизнес. Для желающих продаться наступает золотое время премиального выхода из бизнеса, считают игроки. Подробнее об этом читайте в материале «Успеть на выход».