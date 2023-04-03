В Европе одобрили новую вакцину от COVID-19

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило вакцину испанской компании Hipra против COVID-19 в качестве бустерной дозы. Об этом сообщает Pharmaceutical Review.

Комитет EMA по лекарственным средствам для человека (CHMP) заявил, что вакцина Bimervax может использоваться пациентами старше 16 лет, которые до этого были вакцинированы мРНК-вакциной от COVID-19. Препарат основан на белковых субъединицах.

Исследование с участием 765 взрослых показало, что Bimervax способна повышать уровень антител против вариантов «Бета» и «Омикрон». Ожидается, что она будет столь же эффективной, как вакцина Comirnaty от Pfizer и BioNTech.

Летом 2021 года министр науки и инноваций Испании Диана Морант заявила, что вакцина может появиться на рынке к началу 2022 года. В июле 2022 года Морант утверждала, что EMA собирается одобрить вакцину «в ближайшие несколько дней».

В октябре прошлого года руководство компании сообщало, что вакцина будет одобрена в ноябре. К началу 2023 года Морант заявила, что задержка связана с процессом утверждения EMA.

«Я думаю, вакцин очень много, и ситуация изменилась. Сейчас настали такие времена, и мы не можем ничего поделать, кроме как смириться с этим», — сказала она Europress.