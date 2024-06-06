В ФМБА рассказали о возможности самостоятельно закрыть потребность в ряде вакцин

Россия может полностью закрыть потребности Национального календаря профилактических прививок за счет собственного производства, рассказала в ходе ПМЭФ-2024 первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева, передает корреспондент «ФВ».

«Для национальной безопасности важна разработка иммунобиологических препаратов и вакцин. Россия сегодня один из лидеров в этой сфере. Мы готовы разрабатывать препараты вместе со странами БРИКС и делиться своей продукцией», — сказала она.

В качестве примера она привела «Флю-М» — единственную вакцину в стране, которая прошла преквалификацию ВОЗ, а «Флю-М Тетра» получила регудостоверения в трех странах Латинской Америки и Карибского бассейна, добавила Яковлева.

Вакцина «Бэби-Хиб» против гемофильной инфекции типа b сделана по полному циклу — от антигена до упаковки.

«В этом году с ее помощью мы можем обеспечить всю потребность профилактических прививок национального календаря в стране», — сказала Яковлева.

По полному циклу произведены и две полисахаридные вакцины — против менингококковой и пневмококковой инфекций. «Причем мы используем те антигены, которые циркулируют в России», — добавила представитель ФМБА.

Она напомнила, что «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России разработал вакцину против сезонного поллиноза и перекрестной пищевой аллергии. «Это единственный подробный препарат в мире. Он прошел доклинические исследования, осенью институт приступает к клиническим исследованиям», — сообщила Яковлева.



Предполагается, что в гражданский оборот вакцина поступит в 2026 году.

Также ФМБА России планирует в 2026 году выпустить четыре препарата для лечения редких заболеваний, заявила ТАСС глава агентства Вероника Скворцова. Речь идет о препаратах для лечения мышечной дистрофии «Аталурен», легочной артериальной гипертензии «Селексипаг», синдрома короткой кишки «Тедуглутид», муковисцидоза «Трикафта». По ее словам, вакцины от рака и злокачественных новообразований, таких как колоректальный рак, злокачественная меланома и глиобластома, разрабатываемые специалистами ФМБА, могут начать применяться в клинической практике через полтора-два года.