В Германии выступили против продажи аэропорта владельцу «Фармстандарта»

Министерство финансов федеральной земли Гессен в Германии выступило против продажи аэропорта Франкфурт-Хан компании NR Holding, которую связывают с владельцем «Фармстандарта» Виктором Харитониным. Об этом сообщает Spiegel.

О покупке аэропорта за 20 млн евро немецкие СМИ сообщили накануне, деньги якобы уже были переведены на специальный счет. Но местные власти, которые также владеют долей аэропорта, попросили федеральное правительство проверить сделку.

Министерство финансов земли Гессен выступает против возможной продажи. «Мы просим федеральное правительство, которое отвечает за изучение процесса в соответствии с Законом о внешней торговле, изучить все возможные варианты предотвращения этой продажи», — заявили в министерстве.

Председатель наблюдательного совета NR Holding Михаэль Лемлер подтвердил, что договор заключен. «Однако это зависит от различных условий, в частности от собрания кредиторов» по делу о банкротстве аэропорта, сообщил он.

Федеральное правительство отмечает, что пока не может сказать, относится ли объект к критической инфраструктуре. Аэропорт объявил о своем банкротстве в 2021 году, когда владеющая им китайская компания HNA обанкротилась. Ранее это был американский военный объект.

Виктор Харитонин также является основным владельцем холдинга «Фармстандарт». Бизнесмен не попал под санкции, которые были введены против российских бизнесменов и официальных лиц. Он также с 2016 года владеет гоночной трассой Нюрбургринг, которая расположена рядом с аэропортом.