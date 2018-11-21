В GlaxoSmithKline обдумывают разработку противогонорейной вакцины

Компания уже обсуждает с регуляторами возможность расширения спектра показаний к применению Bexsero – вакцины для профилактики одной из форм менингита, чтобы данную вакцину можно было использовать для профилактики гонореи – заболевания древнего, но до сих пор с трудом поддающегося лечению. Об этом говорит Эммануэль Хейнон, руководитель научно-исследовательского отдела в подразделении Glaxo, занимающемся разработкой и исследованием вакцин. По словам г-на Хейнона, в компании также рассматривают возможность разработки специфической противогонорейной вакцины, которая может оказаться более эффективной.

Необходимость срочных разработок в этом направлении растет по мере того, как вызывающая гонорею бактерия становится все более устойчивой к антибиотикам и распространяется все быстрее. За прошлый год число инфицированных в США выросло на 19%. Однако, как говорит г-н Хейнон, еще не было принято решения о том, в каких приоритетных направлениях GSK будет развиваться.

Вакцина Bexsero попала в поле зрения после того, как проведенное в Новой Зеландии исследование впервые показало, что вакцины для профилактики менингита могут быть полезными и для профилактики гонореи.