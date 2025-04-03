В Госдуме обеспокоились количеством несостоявшихся торгов по лекарствам

В регионах сохраняется проблема несостоявшихся торгов, когда поставщики не выходят на конкурс из-за слишком низкой цены. Об этом на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья рассказал зампредседателя Алексей Куринный, передает корреспондент «ФВ». Депутат призвал Минздрав разработать механизм определения НМЦК, который сократил бы сроки закупки.

По его словам, случаи несостоявшихся торгов участились с начала 2025 года. В Ульяновской области в прошлом году за весь год было 120 несостоявшихся торгов, а в первые два месяца 2025 года не состоялись уже 60. Это происходит из-за «неадекватного механизма» определения начальной максимальной цены контракта.

«Есть три методики, надо выбрать самый дешевый вариант. Первый раз выставляют по первой методике, не состоялось, не устраивает поставщиков, никто не выходит. Переходит второй раз по второй методике, опять не состоялось. Ну и в целом это все растягивается, может, минимум на полтора месяца, максимум на три месяца», – отметил Куринный.

В связи с этим депутаты по просьбе регионов просят правительство и Министерство здравоохранения разработать механизм, который позволял бы в максимально короткие сроки проводить аукционы.

По данным AlphaRM, количество аукционов со статусом «не состоялся» за январь — март 2025 года увеличилось на 20% по сравнению с таким же периодом 2024 года. Если в первые три месяца не состоялось 31,3 тыс. торгов, то в текущем году за этот же период – 37,5 тыс. Больше всего закупок сорвано в Москве – 6,4 тыс., на втором месте Самарская область – 1,8 тыс., затем идут Краснодарский край (1,4 тыс.), Санкт-Петербург (1,4 тыс.), Новосибирская область (1,1 тыс.), Красноярский край (1 тыс.), Хабаровский край (1 тыс.).

Также регионы предлагают разрешить заключать контракты на лекарства и на медизделия не через десять дней с момента публикации протокола аукциона, а через пять. Еще одна просьба – увеличить максимальную сумму при торгах по механизму запроса котировок с 10 млн до 20 млн руб. «Это более короткая процедура, и в данном случае хотя бы острую потребность в лекарственных препаратах регионы смогут закрывать при помощи механизма котировок», – отметил депутат.

Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Елена Астапенко отметила, что министерство ждет конкретных предложений от регионов, и добавила, что при разработке поправок необходимо привлечь Федеральную антимонопольную службу.

По поводу изменения суммы для проведения запроса котировок, то здесь, по ее словам, могут быть риски закупки у единственного поставщика. «У нас не будет конкурентных торгов по лекарственным препаратам, за что, опять же, Федеральная антимонопольная служба всегда радует, и, соответственно, есть риск изначального завышения начальных цен по закупкам препаратов», – отметила Астапенко.