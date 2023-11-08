Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
В Госдуме предложили...

В Госдуме предложили отклонить проект об ограничении рекламы безрецептурных лекарств

08.11.2023
19:15
Руслан Мавлиханов
Комитет Госдумы не поддержал проект об ограничении рекламы безрецептурных лекарств на телевидении и радио. Депутаты уже не первый год пытаются внедрить подобные ограничения.
Фото: freepik/ru.freepik.com

Комитет Госдумы по экономической политике предложил отклонить в первом чтении проект об ограничении рекламы безрецептурных лекарств. Об этом сообщил «Прайм».

Проект, внесенный депутатами от ЛДПР, предполагает запрет рекламы безрецептурных лекарств на большинстве тв и радиопрограмм — исключением являются специализированные шоу с участием медицинских и фармацевтических работников.

Большие бюджеты фармкомпаний, по мнению авторов проекта, привели к тому, что телевидение и радио заполнено рекламой, которая предлагает «чудодейственные лекарства от боли, простуды, гриппа, кашля, аллергии, стресса, для защиты печени, улучшения пищеварения». Это, как следует из пояснительной записки, снижает качество лекобеспечения в стране и ведет к самолечению.

Комитет по экономической политике не поддержал инициативу по тем же причинам, что и правительство, пишет «Прайм». По мнению властей, закон «О рекламе» уже содержит ряд необходимых запретов, в том числе ограничение по предотвращению введения в заблуждение относительно свойств рекламируемых лекарств.

Ранее в Минздраве раскритиковали идею о запрете на рекламу, отметив, что он спровоцирует частые обращения к врачу и соответствующую этому нагрузку на систему здравоохранения.

Запретить рекламу лекарств пытаются уже не первый раз. В 2021 году Госдума уже отклоняла похожий законопроект, внесенный депутатом от ЛДПР Максимом Зайцевым. Тогда идею также аргументировали рисками самолечения.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.