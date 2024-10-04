Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиРегуляторика
В Госдуму снова...

В Госдуму снова внесли предложение обязать работодателей оплачивать сотрудникам такси

04.10.2024
18:50
Ринат Васбеев
В Госдуму вновь поступил законопроект с предложением ввести обязательную оплату поездок работников в некоторых случаях. В правительстве считают, что законопроект нуждается в существенной доработке.
Фото: 123rf.com

В Госдуму повторно внесли законопроект, который обязует работодателей оплачивать проезд сотрудников на работу при отсутствии возможности воспользоваться общественным транспортом. Изменения хотят внести в статью 22 Трудового кодекса.

«Для некоторых категорий работающих граждан использование услуг такси является далеко не роскошью, а производственной необходимостью, так как начинают или заканчивают рабочую смену они в ночное время, когда общественный транспорт уже не ходит либо в целом неразвита сеть общественного транспорта в определенной местности и нет иных общедоступных способов добираться на работу», — указали авторы инициативы в пояснительно записке.

К ситуациям, когда работодатель должен обеспечить сотруднику такси, отнесли:

  • работу в ночную смену;
  • неразвитую транспортную инфраструктуру в определенной местности;
  • чрезвычайные обстоятельства и иные подобные ситуации.

«Ответственные работодатели предусматривают такие траты в трудовом договоре и оплачивают услуги такси для сотрудников, обеспечивают проезд. Однако законодательно данная обязанность работодателя не закреплена, что влечет уменьшение дохода тех работников, чьи руководители не заботятся об этих расходах», — указывают депутаты.

В конце марта 2024 года инициатива внести соответствующие поправки была направлена на рассмотрение в Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Тогда Правовое управление Госдумы указало, что работодателем может быть организация, финансируемая из федерального бюджета. Поэтому реализация проекта может привести к расходам, покрываемым за счет федерального бюджета. При внесении отсутствовало заключение правительства.

На этот раз заключение правительства приложено к пакету документов. В нем указано, что изменения в трудовой кодекс возложат на работодателей всех форм собственности дополнительные финансовые расходы за счет средств соответствующих бюджетов. «Однако в нарушение требований ст.83 Бюджетного кодекса РФ источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств законопроектом не определены. С учетом изложенного законопроект нуждается в существенной доработке», — говорится в документе.

В марте «ФВ» провел мини-опрос среди фармспециалистов, который показал: мало кто из них верит, что законопроект будет принят. Даже если это случится, работодатель, скорее всего, не станет исполнять новое требование или будет оплачивать такси, а потом вычтет эти расходы из зарплаты сотрудника.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.