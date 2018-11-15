В Госдуму внесен законопроект о перерегистрации цен на препараты из перечня ЖНВЛП

16:06
21 ноября 2018

Елена Сидорова

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Фото: duma.gov.ru

Правительство РФ внесло сегодня в Госдуму законопроект о совершенствовании государственного регулирования цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарства.

Законопроектом предлагается установить обязательную перерегистрацию ранее зарегистрированных предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, в сторону снижения при наступлении установленных Правительством России случаев, в том числе при снижении цен в иностранной валюте на лекарственные препараты в стране производителя и в странах, в которых лекарственные препараты зарегистрированы, или в которые поставляются производителем.

«Таким образом, мы лучше защитим граждан от необоснованного роста цен на лекарства, и будут установлены более справедливые правила ценообразования», – отметил премьер-министр Дмитрий Медведев 15 ноября на заседании Правительства РФ, где рассматривался законопроект.

Предусматривается также однократная обязательная перерегистрация зарегистрированных ранее предельных отпускных цен производителей на препараты, включенные в перечень ЖНВЛП.

Законопроектом дополнительно уточняется, что зарегистрированная предельная отпускная цена производителя на препарат может быть перерегистрирована в сторону увеличения не чаще одного раза в год.

В связи с тем, что при обязательной перерегистрации предельной отпускной цены производителя на лекарственный препарат предусмотрен переходный период, в течение которого реализация и ввоз препарата на территорию РФ производителем осуществляются по ранее зарегистрированной цене, в законопроект включены положения, наделяющие правительство полномочиями по установлению порядка вступления в силу зарегистрированной и перерегистрированной предельной отпускной цены производителя на препарат и срока, по истечении которого реализация препарата с учетом ранее зарегистрированной цены не допускается.

Это может произойти, если, например, в стране-производителе препараты дешевеют в соответствующей валюте. Таким образом, мы лучше защитим граждан от необоснованного роста цен на лекарства, и будут установлены более справедливые правила ценообразования.  

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