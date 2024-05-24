В Госдуму внесен законопроект о технологической политике

Депутаты внесли в Госдуму законопроект № 632206-8 «О технологической политике в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Проект закона разработан для:

обеспечения технологического суверенитета России;

обеспечения конкурентоспособности отечественной высокотехнологичной продукции и эффективности ее создания;

ускоренного внедрения технологических инноваций для повышения качества и уровня жизни граждан России, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

В документе также указаны задачи технологической политики:

внедрение российскими юрлицами критических и сквозных технологий на основе собственных линий разработки технологий;

создание различных видов высокотехнологичной продукции и выведение ее на рынок;

формирование долгосрочных спроса и предложения на высокотехнологичную продукцию;

создание благоприятных для осуществления деятельности по реализации технологической политики;

организация международного сотрудничества в сфере развития технологии;

создание и развитие инфраструктуры развития технологий, в том числе для подготовки квалифицированных специалистов;

осуществление мониторинга эффективности технологической политики и оценка эффективности госстимулирования;

создание условий для формирования заказов на исследования и разработки, выполняемые российскими юрлицами и гражданами в сфере научной, научно-технической и (или) инновационной деятельности для внедрения технологических инноваций.

В пояснительной записке к документу указано, что в проекте федерального закона учтены цели технологического развития, предусмотренные в Концепции технологического развития на период до 2030 года, которая была утверждена распоряжением правительства № 1315-р от 20.03.2023.