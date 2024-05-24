В Госдуму внесен законопроект о технологической политике
Депутаты внесли в Госдуму законопроект № 632206-8 «О технологической политике в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Проект закона разработан для:
- обеспечения технологического суверенитета России;
- обеспечения конкурентоспособности отечественной высокотехнологичной продукции и эффективности ее создания;
- ускоренного внедрения технологических инноваций для повышения качества и уровня жизни граждан России, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
В документе также указаны задачи технологической политики:
- внедрение российскими юрлицами критических и сквозных технологий на основе собственных линий разработки технологий;
- создание различных видов высокотехнологичной продукции и выведение ее на рынок;
- формирование долгосрочных спроса и предложения на высокотехнологичную продукцию;
- создание благоприятных для осуществления деятельности по реализации технологической политики;
- организация международного сотрудничества в сфере развития технологии;
- создание и развитие инфраструктуры развития технологий, в том числе для подготовки квалифицированных специалистов;
- осуществление мониторинга эффективности технологической политики и оценка эффективности госстимулирования;
- создание условий для формирования заказов на исследования и разработки, выполняемые российскими юрлицами и гражданами в сфере научной, научно-технической и (или) инновационной деятельности для внедрения технологических инноваций.
В пояснительной записке к документу указано, что в проекте федерального закона учтены цели технологического развития, предусмотренные в Концепции технологического развития на период до 2030 года, которая была утверждена распоряжением правительства № 1315-р от 20.03.2023.
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