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В Госдуму внесен...

В Госдуму внесен законопроект о технологической политике

24.05.2024
15:55
Дина Коблова
В Госдуму внесен проект федерального закона о технологической политике в России и о внесении изменений в отдельные законодательные акты. Законопроект разработан для обеспечения технологического суверенитета, конкурентоспособности, а также обороны страны и безопасности государства.
Фото: duma.gov.ru

Депутаты внесли в Госдуму законопроект № 632206-8 «О технологической политике в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Проект закона разработан для:

  • обеспечения технологического суверенитета России;
  • обеспечения конкурентоспособности отечественной высокотехнологичной продукции и эффективности ее создания;
  • ускоренного внедрения технологических инноваций для повышения качества и уровня жизни граждан России, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

В документе также указаны задачи технологической политики:

  • внедрение российскими юрлицами критических и сквозных технологий на основе собственных линий разработки технологий;
  • создание различных видов высокотехнологичной продукции и выведение ее на рынок;
  • формирование долгосрочных спроса и предложения на высокотехнологичную продукцию;
  • создание благоприятных для осуществления деятельности по реализации технологической политики;
  • организация международного сотрудничества в сфере развития технологии;
  • создание и развитие инфраструктуры развития технологий, в том числе для подготовки квалифицированных специалистов;
  • осуществление мониторинга эффективности технологической политики и оценка эффективности госстимулирования;
  • создание условий для формирования заказов на исследования и разработки, выполняемые российскими юрлицами и гражданами в сфере научной, научно-технической и (или) инновационной деятельности для внедрения технологических инноваций.

В пояснительной записке к документу указано, что в проекте федерального закона учтены цели технологического развития, предусмотренные в Концепции технологического развития на период до 2030 года, которая была утверждена распоряжением правительства № 1315-р от 20.03.2023.

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