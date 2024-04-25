В Госдуму внесен законопроект об обороте метанола

Депутаты и сенаторы предложили сформировать правовые основы оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей, а также ввести запрет на розничную продажу метанола. Законопроект № 610892-8 «О государственном регулировании оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей» внесен на рассмотрение в Госдуму.

Документом предусмотрено создание уполномоченного органа, который будет формировать и вести реестр организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей в государственной информационной системе промышленности. В реестре будет указана информация о:

производителях метанол и метанолсодержащих жидкостей;

лицах, осуществляющих реализацию метанола и метанолсодержащих жидкостей;

перевозчиках метанола и метанолсодержащих жидкостей;

лицах, осуществляющих хранение метанола и метанолсодержащих жидкостей;

лицах, осуществляющих использование метанола и метанолсодержащих жидкостей.

Содержащаяся в реестре информация должна быть доступна без взимания платы.

В пояснительное записке к законопроекту указано, что Россия обеспечивает около 5% мирового производства метанола. Сейчас производственные мощности представлены девятью компаниям и составляют около 4,632 млн тонн в год, 40-60% которых ориентированы на экспорт. Так, производство метанола — одна из крупнейших отраслей-экспортеров промышленной продукции. По оценкам Минпромторга, к 2030 году количество компаний-производителей метанола составит 23.

При этом, как отмечают авторы инициативы, метанол — сильнодействующее токсичное вещество и опасный для человека яд. Из-за схожести по цвету, консистенции и запаху с этиловым спиртом существует риск отравления метанолом или метанолсодержащими жидкостями граждан, получивших доступ к указанной продукции. В последние годы такие случаи происходили неоднократно: в 2020 году метанолом отравились 1268 человек, в 2021 году — 1360 человек.

В фармпромышленности метанол используется в некоторых технологических процессах, лабораторных исследованиях, включая различные методики контроля качества лекарств.