В Госдуму внесен законопроект об увеличении срока для подачи заявки на выдачу патента

Правительство разработало законопроект № 671636-8 «О внесении изменения в статью 1350 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». В указанной статье идет речь об условиях патентоспособности изобретения.

Как следует из пояснительной записки, документ направлен на увеличение с шести месяцев до года срока, в течение которого лицо вправе подать заявку на выдачу патента после раскрытия им информации об изобретении. Благодаря этому будут защищены права авторов, которые до даты подачи заявки на выдачу патента раскрыли информацию об изобретении, в том числе в результате экспонирования его на выставке.

Авторы законопроекта также рассказали, что Россия — участница Парижской конвенции от 20 марта 1883 года и наряду с другими странами-участницами входит в Международный союз по охране промышленной собственности.

«Международные выставки, организуемые для демонстрации новейших достижений науки и техники, как правило, имеют среди своих экспонатов много изобретений. Чтобы обеспечить возможность такого показа, необходимо решить ряд проблем охраны прав на изобретение и в первую очередь — новизны. Показ какого-либо изобретения на выставке в любой из стран союза при отсутствии специальной охраны этого изобретения может послужить препятствием к его патентованию», — указано в пояснительной записке.

При этом Парижской конвенцией срок приоритета для патентов на изобретения составляет год. Так, российские патентообладатели при рассмотрении возражений против выдачи патентов находятся в уязвимом положении.