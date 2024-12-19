В Госдуму внесен законопроект по мониторингу картельных соглашений

Правительство внесло в Госдуму законопроект № 801033-8 о внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции». Как следует из пояснительной записки, документ создан для установления правовых основ создания и функционирования государственной информационной системы по предупреждению, выявлению и пресечению картельных соглашений.

Законопроектом предлагается создать систему для выявления картелей, оператором которой станет федеральный антимонопольный орган. Эта система будет содержать информацию о рисках заключения и реализации картелей на основании обработки сведений о торгах.

Авторы документа считают, что ежедневное автоматическое сканирование сведений о всех проводимых торгах с помощью искусственного интеллекта и риск-ориентированного подхода поможет значительно сэкономить бюджетные средства в миллиардах рублей «за счет декартелизации государственных и муниципальных закупок и создания конкурентных условий для участников торгов».

В случае принятия закона потребуется также принять постановление правительства «Об утверждении Положения о государственной информационной системе по предупреждению, выявлению и пресечению ограничивающих конкуренцию соглашений». Исполнителем документа станет Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Срок подготовки — полгода со дня принятия законопроекта.

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о цифровизации антимонопольной службы. Документ предполагает создание ГИС «Антикартель». Запуск системы и ее интеграции с базами данных ведомств и юрлиц запланирован на 2025 год.

В сентябре в ФАС сменился заместитель руководителя, курирующий борьбу с картелями. Григорий Радионов, возглавлявший Управление по борьбе с картелями ФАС, стал заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы. В этой должности он сменил Петра Иванова.