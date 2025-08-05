В Хакасии 20 заведующих аптек привлекли к ответственности за несвоевременный учет лекарств

Прокуратура Республики Хакасия обнаружила, что в Июсском, Кобяковском и Приисковом фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) не было минимального ассортимента лекарств, необходимых для оказания медицинской помощи. Главврачу Копьевской районной больницы было внесено представление, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Также нарушения стандартов оказания медпомощи выявили в ФАП в селе Арбаты и деревне Малая Сея. Здесь не было 24 единиц медоборудования: инструментальный стол, электрический стерилизатор, аппараты для измерения артериального давления, тонометр для измерения внутриглазного давления и другие.

Главврачу Таштыпской районной больницы внесли представление. Однако даже после этого нарушения не устранили, поэтому прокурор направил исковое заявление в Таштыпский районный суд.

Кроме того, установлены случаи несвоевременного внесения данных о движении более 60 наименований лекарств в систему мониторинга. К административной ответственности за нарушение ч.2 ст.6.34 КоАП РФ привлекли 20 заведующих аптечных учреждений.