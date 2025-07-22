В Хакасии задержаны директор и замдиректора ГБУ «Ресфармация»

В Хакасии возбудили уголовное дело в отношении замдиректора по лекарственному обеспечению и директора ГБУ «Ресфармация». О ходе расследования рассказали в пресс-службе Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Сотрудников «Ресфармации» подозревают в мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения (ч.3 ст.159 УК РФ) и в превышении должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору из иной личной заинтересованности (п.п.«г», «е» ч.3 ст.286 УК РФ).

Следствие считает, что с января 2024 по 25 июня 2025 года директор учреждения трудоустроила своего заместителя на должность заведующего аптечным пунктом в селе Белый Яр и заведующим аптекой в селе Копьево. Сообщники внесли в табели учета рабочего времени заведомо ложные сведения о количестве отработанного заместителем времени по совместительству. При этом фактически он свои должностные обязанности не выполнял.

По подложным документам фигуранту незаконно выплатили зарплату в размере более 250 тыс. руб.

Кроме того, с апреля 2023 по май 2025 года подозреваемые поручили сотрудникам аптек списывать лекарства раньше срока годности, якобы выдав их льготникам, хотя на самом деле пациенты препараты не получали.

«Федеральному и региональному бюджетам причинен ущерб в сумме более 1,4 млн руб.», — поделились в СКР.

Фигурантов заключили под стражу.