В III квартале чистая прибыль Pfizer составила 4,11 млрд долл.

Объем продаж подразделения Innovative Health вырос на 4% и составил 8,47 млрд долл. на фоне роста показателей по препаратам Eliquis и Ibrance за пределами США.

Продажи подразделения Essential Health сократились на 4% – до 4,38 млрд долл. на фоне появления на рынке дженериков препарата Viagra.

Чистая прибыль составила 4,11 млрд долл. (0,69 долл. на акцию) против 2,84 млрд долл. (0,47 долл. на акцию) годом ранее. За исключением разовых статей прибыль на акцию составила 0,78 долл. по сравнению с 0,75 долл. в III квартале 2017 г.

По прогнозу Pfizer, в 2018 г. объем продаж составит 53–53,7 млрд долл., а не 53–55 млрд долл., как ожидалось ранее. Скорректированная прибыль на акцию составит 2,98–3,02 долл. Более ранний прогноз равнялся 2,95–3,05 долл.