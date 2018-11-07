В III квартале прибыль AstraZeneca сократилась на 36%

В III квартале 2018 г. объем продаж фармпродукции шведско-британской фармкомпании AstraZeneca увеличился на 8% и составил 5,3 млрд долл., сообщает FirstWord Pharma.
Общий объем продаж компании также составил 5,3 млрд долл., но при этом сократился на 14%.
Чистая прибыль сократилась на 36% и составила 477 млн долл.
Квартальный объем продаж препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний почек и нарушений обмена веществ сократился на 4% и составил 1,7 млрд долл.
Продажи препарата Farxiga увеличились на 25% – до 355 млн долл.
Показатели по препаратам Brilinta и Bydureon выросли на 18% – до 336 млн долл. и на 19% – до 152 млн долл. соответственно.
Объем продаж препарата Crestor упал на 39% – до 353 млн долл.
Квартальный объем продаж противоопухолевых препаратов вырос на 56% – до 1,6 млрд долл.
Показатель по препарату Tagrisso составил 506 млн долл. против 248 млн долл. годом ранее.
Объем продаж препарата Lynpraza составил 169 млн долл. по сравнению с 81 млн долл. в III квартале 2017 г.
Продажи препарата Imfinzi превысили прогнозы аналитиков и составили 187 млн долл.
Квартальный объем продаж препаратов для лечения респираторных заболеваний увеличился на 5% и составил 1,1 млрд долл.
Показатель по препарату Symbicort сократился на 7% – до 619 млн долл.
Продажи препарата Pulmicort выросли на 9% – до 264 млн долл.
Показатель по препарату Fasenra составил 86 млн долл.
В III квартале 2018 г. объем продаж препарата Nexium упал на 10% – до 422 млн долл.
Квартальный объем продаж в странах с развивающимися рынками вырос на 12% и составил 1,7 млрд долл. Продажи в Китае увеличились на 32% – до 954 млн долл.
AstraZeneca подтвердила прогноз на 2018 г., согласно которому рост объема продаж фармпродукции будет в пределах низких однозначных показателей, а прибыль на акцию составит 3,30–33,50 долл. без учета колебаний валютных курсов.
Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
Нет комментариев
Комментариев: 0