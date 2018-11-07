В III квартале прибыль AstraZeneca сократилась на 36%

Общий объем продаж компании также составил 5,3 млрд долл., но при этом сократился на 14%.

Чистая прибыль сократилась на 36% и составила 477 млн долл.

Квартальный объем продаж препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний почек и нарушений обмена веществ сократился на 4% и составил 1,7 млрд долл.

Продажи препарата Farxiga увеличились на 25% – до 355 млн долл.

Показатели по препаратам Brilinta и Bydureon выросли на 18% – до 336 млн долл. и на 19% – до 152 млн долл. соответственно.

Объем продаж препарата Crestor упал на 39% – до 353 млн долл.

Квартальный объем продаж противоопухолевых препаратов вырос на 56% – до 1,6 млрд долл.

Показатель по препарату Tagrisso составил 506 млн долл. против 248 млн долл. годом ранее.

Объем продаж препарата Lynpraza составил 169 млн долл. по сравнению с 81 млн долл. в III квартале 2017 г.

Продажи препарата Imfinzi превысили прогнозы аналитиков и составили 187 млн долл.

Квартальный объем продаж препаратов для лечения респираторных заболеваний увеличился на 5% и составил 1,1 млрд долл.

Показатель по препарату Symbicort сократился на 7% – до 619 млн долл.

Продажи препарата Pulmicort выросли на 9% – до 264 млн долл.

Показатель по препарату Fasenra составил 86 млн долл.

В III квартале 2018 г. объем продаж препарата Nexium упал на 10% – до 422 млн долл.

Квартальный объем продаж в странах с развивающимися рынками вырос на 12% и составил 1,7 млрд долл. Продажи в Китае увеличились на 32% – до 954 млн долл.

AstraZeneca подтвердила прогноз на 2018 г., согласно которому рост объема продаж фармпродукции будет в пределах низких однозначных показателей, а прибыль на акцию составит 3,30–33,50 долл. без учета колебаний валютных курсов.