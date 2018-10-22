В III квартале прибыль Sanofi выросла на 45,7%

11:41
31 октября 2018

Илья Дугин

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В III квартале 2018 г. объем продаж рецептурных препаратов французской фармацевтической компании Sanofi («Санофи») увеличился на 3,2% и составил 6,2 млрд евро (7 млрд долл.), сообщает FirstWord Pharma.

Общий объем продаж компании вырос на 3,7%, составив 9,4 млрд евро (10,7 млрд долл.). Аналитики прогнозировали 9,3 млрд евро.

Квартальный объем продаж подразделения Genzyme увеличился на 32,2% и составил 2,2 млрд евро (2,5 млрд долл.).

Продажи противодиабетических препаратов и препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний снизились на 8,3% – до 1,5 млрд евро (1,7 млрд долл.).

Показатель по препарату Lantus сократился на 20,2% – до 897 млн евро (1 млрд долл.).

Объем продаж препарата Toujeo вырос на 9,1% – до 215 млн евро (244 млн долл.).

Продажи препарата Dupixent подскочили на 197,3% – до 225 млн евро (255 млн долл.).

Показатель по препарату Praulent увеличился на 61,9% – до 68 млн евро (77 млн долл.).

Квартальный объем продаж вакцинного подразделения вырос на 8% и составил 2,1 млрд евро (2,4 млрд долл.).

Объем продаж в странах с развивающимися экономиками сократился на 7,1% – до 2,5 млрд евро (2,8 млрд долл.).

По прогнозу компании, в 2018 г. прибыль на акцию увеличится на 4–5% без учета колебания валютных курсов.  

Компании
Sanofi

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