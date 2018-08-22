В Иране запущен крупнейший на Среднем Востоке завод по производству противоопухолевых препаратов  

14:33
26 ноября 2018

Илья Дугин

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На церемонии открытия предприятия в северной провинции Эльбурс присутствовал министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Сейед-Хасан Гази-Заде-Хашеми, сообщает частное иранское информационное агентство Tasnim.    

Предприятие располагает девятью производственными линиями. Оно основано фармацевтической компанией  Actoverco, инвестировавшей в его строительство 100 млн евро.  

Из-за санкций США против Ирана населению страны сложно получать доступ к целому ряду препаратов, в т.ч. для лечения онкозаболеваний.  

В течение последних лет иранские ученые добились значительных успехов в применении новейших технологий для лечения широкого круга заболеваний, что сделало Иран одним из самых популярных центров медицинского туризма.   

В 2015 г. в стране стали выпускать препарат для лечения сахарного диабета 2-го типа под торговым наименованием Ziptin.  Оригинальный препарат разработан компанией Merck & Co. («Мерк энд Ко.», за пределами США и Канады – MSD) под торговым наименованием Januvia (sitagliptin).  

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