В Иране запущен крупнейший на Среднем Востоке завод по производству противоопухолевых препаратов  

На церемонии открытия предприятия в северной провинции Эльбурс присутствовал министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Сейед-Хасан Гази-Заде-Хашеми, сообщает частное иранское информационное агентство Tasnim.
Предприятие располагает девятью производственными линиями. Оно основано фармацевтической компанией Actoverco, инвестировавшей в его строительство 100 млн евро.
Из-за санкций США против Ирана населению страны сложно получать доступ к целому ряду препаратов, в т.ч. для лечения онкозаболеваний.
В течение последних лет иранские ученые добились значительных успехов в применении новейших технологий для лечения широкого круга заболеваний, что сделало Иран одним из самых популярных центров медицинского туризма.
В 2015 г. в стране стали выпускать препарат для лечения сахарного диабета 2-го типа под торговым наименованием Ziptin. Оригинальный препарат разработан компанией Merck & Co. («Мерк энд Ко.», за пределами США и Канады – MSD) под торговым наименованием Januvia (sitagliptin).
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