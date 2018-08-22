В Иране запущен крупнейший на Среднем Востоке завод по производству противоопухолевых препаратов  

Предприятие располагает девятью производственными линиями. Оно основано фармацевтической компанией Actoverco, инвестировавшей в его строительство 100 млн евро.

Из-за санкций США против Ирана населению страны сложно получать доступ к целому ряду препаратов, в т.ч. для лечения онкозаболеваний.

В течение последних лет иранские ученые добились значительных успехов в применении новейших технологий для лечения широкого круга заболеваний, что сделало Иран одним из самых популярных центров медицинского туризма.

В 2015 г. в стране стали выпускать препарат для лечения сахарного диабета 2-го типа под торговым наименованием Ziptin. Оригинальный препарат разработан компанией Merck & Co. («Мерк энд Ко.», за пределами США и Канады – MSD) под торговым наименованием Januvia (sitagliptin).