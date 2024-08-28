В Перечень ЖНВЛП с 2025 года может быть включен 21 препарат

В конце августа Минздрав провел четыре заседания, где было рассмотрено 48 предложений по изменению лекарственных перечней. Заявок было больше, но восемь из них фармкомпании отозвали. Из 48 для включения в Перечень ЖНВЛП рекомендован 21 препарат, из них два лекарства также попадут в программу высокозатратных нозологий (ВЗН), еще одно МНН уже есть в ЖНВЛП, но было рекомендовано в ВЗН.

На последнем заседании Комиссия Минздрава рассмотрела 13 предложений. Одно из них касалось исключения лекарственной формы из минимального ассортимента аптек. Производители перестали вводить в гражданский оборот порошок для приготовления суспензии для приема внутрь амоксициллина, из-за этого у аптек возникли проблемы с обеспечением наличия минимального ассортимента. Решение об исключении было принято единогласно.

Для включения в ЖНВЛП одобрен антибиотик биапенем, комбинированный препарат для лечения ВИЧ-инфекции атазанавир + ритонавир, препарат для лечения шизофрении брекспипразол, препарат для больных с рассеянным склерозом фампридин, три комбинированных лекарства для лечения бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких – ­ гликопиррония бромид + индакатерол + мометазон, беклометазон + гликопиррония бромид + формотерол и будесонид + гликопиррония бромид + формотерол, а также монопрепарат для лечения бронхиальной астмы тезепелумаб.

Несмотря на скидку от производителя Комиссия проголосовала против включения в ЖНВЛП пролонгированной формы лекарства от шизофрении арипипразол, а также препарата фарицимаб, который используется для лечения неоваскулярной формы возрастной макулярной дегенерации и диабетического макулярного отека.

Не включен в Перечень ЖНВЛП комбинированный препарат для пациентов с ВИЧ-инфекцией долутегравир + ламивудин, в 2022 году он был одобрен для включения в Перечень ЖНВЛП. Комиссия попросила снизить цену на комбинацию, исходя из сложившихся закупочных цен. Однако компания не смогла предоставить скидку.

Также члены комиссии проголосовали против включения в перечень клофазимина. У препарата одно показание – лепра, однако он применяется офф-лэйбл для лечения туберкулеза. Производитель планирует внести это показание в инструкцию позже. По словам членов комиссии, необходимо оценить как повлияет на бюджет еще одно показание препарата.