В Перечень ЖНВЛП с 2025 года может быть включен 21 препарат
В конце августа Минздрав провел четыре заседания, где было рассмотрено 48 предложений по изменению лекарственных перечней. Заявок было больше, но восемь из них фармкомпании отозвали. Из 48 для включения в Перечень ЖНВЛП рекомендован 21 препарат, из них два лекарства также попадут в программу высокозатратных нозологий (ВЗН), еще одно МНН уже есть в ЖНВЛП, но было рекомендовано в ВЗН.
На последнем заседании Комиссия Минздрава рассмотрела 13 предложений. Одно из них касалось исключения лекарственной формы из минимального ассортимента аптек. Производители перестали вводить в гражданский оборот порошок для приготовления суспензии для приема внутрь амоксициллина, из-за этого у аптек возникли проблемы с обеспечением наличия минимального ассортимента. Решение об исключении было принято единогласно.
Для включения в ЖНВЛП одобрен антибиотик биапенем, комбинированный препарат для лечения ВИЧ-инфекции атазанавир + ритонавир, препарат для лечения шизофрении брекспипразол, препарат для больных с рассеянным склерозом фампридин, три комбинированных лекарства для лечения бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких – гликопиррония бромид + индакатерол + мометазон, беклометазон + гликопиррония бромид + формотерол и будесонид + гликопиррония бромид + формотерол, а также монопрепарат для лечения бронхиальной астмы тезепелумаб.
Несмотря на скидку от производителя Комиссия проголосовала против включения в ЖНВЛП пролонгированной формы лекарства от шизофрении арипипразол, а также препарата фарицимаб, который используется для лечения неоваскулярной формы возрастной макулярной дегенерации и диабетического макулярного отека.
Не включен в Перечень ЖНВЛП комбинированный препарат для пациентов с ВИЧ-инфекцией долутегравир + ламивудин, в 2022 году он был одобрен для включения в Перечень ЖНВЛП. Комиссия попросила снизить цену на комбинацию, исходя из сложившихся закупочных цен. Однако компания не смогла предоставить скидку.
Также члены комиссии проголосовали против включения в перечень клофазимина. У препарата одно показание – лепра, однако он применяется офф-лэйбл для лечения туберкулеза. Производитель планирует внести это показание в инструкцию позже. По словам членов комиссии, необходимо оценить как повлияет на бюджет еще одно показание препарата.
|
Результаты заседания Комиссии Минздрава по формированию лекарственных перечней 28 августа
|
МНН
|
Торговое наименование
|
Показание
|
Производитель/ заявитель
|
Лекарственная форма
|
ЖНВЛП
|
ВЗН
|
Биапенем
|
Биапенем-АФ, Биапенем, Биапенем-Джиэфси
|
Антибактериальный препарат
|
АлФарма
|
Порошок для приготовления раствора для инфузий
|
Да
|
|
Амоксициллин (порошок для приготовления суспензии) (исключение из минимального ассортимента аптек)
|
Оспамокс
Амосин
Медоклав
|
Антибактериальный препарат
|
н/д
|
Порошок для приготовления суспензии
|
Исключен из минимального ассортимента в этой лекарственной форме
|
|
Клофазимин
|
Клофазимин
|
Лепра
|
ФармКонцепт
|
Таблетки
|
Нет
|
|
Атазанавир + Ритонавир
|
Атазор-Р
|
ВИЧ-инфекция
|
Фармасинтез
|
Таблетки
|
Да
|
|
Долутегравир + Ламивудин
|
Довато
|
ВИЧ-инфекция
|
GSK
|
Таблетки
|
Нет
|
|
Брекспипразол
|
Рексалти
|
Шизофрения
|
H. Lundbeck
|
Таблетки
|
Да
|
|
Арипипразол
|
Абилифай Ментена
|
Шизофрения, биполярное расстройство
|
H. Lundbeck
|
Лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций с пролонгированным высвобождением
|
Нет
|
|
Фампридин
|
Кинезиа
|
Нарушение ходьбы у взрослых пациентов с рассеянным склерозом
|
Валента Фарм
|
Таблетки
|
Да
|
|
Гликопиррония бромид + Индакатерол + Мометазон
|
Энерзейр Бризхалер
|
Бронхиальная астма
|
Novartis
|
Капсулы с порошком для ингаляций
|
Да
|
|
Беклометазон + Гликопиррония бромид + Формотерол
|
Тримбоу
|
Хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма
|
Chiesi Farmaceutici
|
Аэрозоль для ингаляций дозированный
|
Да
|
|
Будесонид + Гликопиррония бромид + Формотерол
|
Брезтри Аэросфера
|
Хроническая обструктивная болезнь легких
|
AstraZeneca
|
Аэрозоль для ингаляций дозированный
|
Да
|
|
Тезепелумаб
|
Тезспире
|
Бронхиальная астма
|
AstraZeneca
|
Раствор для подкожного введения
|
Да
|
|
Ивакафтор + Тезакафтор + Элексакафтор и Ивакафтор
|
Трикафта
|
Муковисцидоз у пациентов в возрасте от 6 лет и старше с по крайней мере одной копией мутации F508del в гене регуляторе трансмембранной проводимости при муковисцидозе (CFTR) или другой мутации
|
Sanofi
|
Таблетки
|
Отозванн
|
|
Фарицимаб
|
Вабисмо
|
Неоваскулярная (влажная) форма возрастной макулярной дегенерации (нВМД), диабетический макулярный отек
|
Roche
|
Раствор для внутриглазного введения
|
Нет
|
|
Источник: ГРЛС, Минздрав РФ
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