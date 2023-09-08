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В Казани организуют...

В Казани организуют производство китайского препарата для CAR-T-терапии

08.09.2023
15:13
Маргарита Грошева
«Изварино» инвестирует более 5 млн долл. в производство CAR-T-препарата в Казани на базе Казанского федерального университета (КФУ). Технологию компании передаст китайский производитель Cygenta.
Фото: «Изварино Фарма»

«Изварино Фарма» и китайская компания Cygenta подписали соглашение о переносе из Пекина в Казань биотехнологии производства клеточного препарата CAR-T. Соглашение было подписано в рамках российско-китайского форума «Ростки» в Казани, сообщили «ФВ» в «Изварино».

Ожидается, что клеточная иммунотерапия рака крови будет осуществляться в Казани на базе клиник КФУ и Республиканского клинического онкодиспансера, уточнили в компании.

Капитальные инвестиции в проект составят до 5,6 млн долл. (549,4 млн руб.). В «Изварино» уточнили, что эти средства будут направлены на оборудование из Китая, компания уже инвестировала дополнительные средства в чистые производственные помещения КФУ. Ввести в эксплуатацию производство планируется в 2025 году, а получить лицензию Министерства промышленности и торговли – в 2026 году.

Согласно предварительным договоренностям, Cygenta передаст «Изварино» технологию и осуществит трансфер для организации производства в Казани.

КФУ в свою очередь предоставит клинику для проведения CAR-T-иммунотерапии, поможет российскому производителю подготовить специалистов-биотехнологов для организации производства, а также совместно с «Изварино» продолжит исследования в области разработки собственного CAR-T-препарата. Сотрудничество будет происходить при участии ученых КФУ под руководством профессора Альберта Ризванова.

«Изварино» же организует проектирование, реконструкцию, закупку оборудования и ввод в эксплуатацию участка производства CAR-T в здании КФУ.

«Это будет первый российско-китайский коммерческий CAR-T-препарат», — указали в компании.

В апреле этого года Министерство здравоохранения зарегистрировало первый препарат для CAR-T-клеточной терапии — «Кимрая» от компании Novartis. Он предназначен для терапии острого лимфобластного лейкоза и рецидивирующей или рефрактерной диффузной В-крупноклеточной лимфомы.

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