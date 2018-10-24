В Кемеровской области сменился начальник Департамента здравоохранения

Зам. губернатора по вопросам социального развития региона Елена Малышева объяснила отставку Алексея Цигельника тем, что ему предложено возглавить серьезный проект в здравоохранении, которому необходимы компетенции бывшего главы департамента. К тому же эту должность г-н Цигельник сможет совмещать с хирургической практикой, которой занимается уже 30 лет.

Елена Малышева выразила надежду, что департамент продолжит локальные аудиты медицинских организаций. Благодаря им были выявлены завышенные цены на медикаменты, которые закупали региональные ЛПУ. В среднем бюджет переплачивал 25% от стоимости препаратов, а в некоторых случаях разница в цене с другими регионами была трехкратной. В результате власти поменяли руководителя ОАО «Кузбассфарма». Новому руководителю этой организации Сергею Кузнецову совместно с департаментом предстоит по-новому формировать заявки, добиваясь скидок и бонусов от поставщиков.