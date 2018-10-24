В Кемеровской области сменился начальник Департамента здравоохранения

Начальник Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Алексей Цигельник проработал в должности всего два месяца. 30 октября его кресло занял Михаил Малин, занимавший ключевые позиции в учреждениях Кузбасса и Московской области. Ему предстоит выстроить новую схему лекарственного обеспечения больниц региона.
Зам. губернатора по вопросам социального развития региона Елена Малышева объяснила отставку Алексея Цигельника тем, что ему предложено возглавить серьезный проект в здравоохранении, которому необходимы компетенции бывшего главы департамента. К тому же эту должность г-н Цигельник сможет совмещать с хирургической практикой, которой занимается уже 30 лет.
Елена Малышева выразила надежду, что департамент продолжит локальные аудиты медицинских организаций. Благодаря им были выявлены завышенные цены на медикаменты, которые закупали региональные ЛПУ. В среднем бюджет переплачивал 25% от стоимости препаратов, а в некоторых случаях разница в цене с другими регионами была трехкратной. В результате власти поменяли руководителя ОАО «Кузбассфарма». Новому руководителю этой организации Сергею Кузнецову совместно с департаментом предстоит по-новому формировать заявки, добиваясь скидок и бонусов от поставщиков.
Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
Нет комментариев