В Китае одобрили вдыхаемую вакцину от COVID-19 компании CanSino

Китайская компания CanSino Biologics сообщила, что ее недавно разработанная ингаляционная вакцина против COVID-19 была одобрена Национальным управлением медицинской продукции для экстренного использования в качестве бустерной дозы. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Одобрение окажет положительное влияние на деятельность компании, если вакцина впоследствии будет закуплена и использована соответствующими государственными органами», — заявили в CanSino.

Однако компания предупредила, что столкнется с жесткой конкуренцией со стороны других вакцин в Китае, которые также получили одобрение правительства или проходят клинические испытания. Так, Китай предоставил разрешение на экстренное использование вакцины против COVID-19 компании Livzon Pharmaceutical Group в качестве бустерной дозы.

CanSino также заявила, что не уверена, когда ее вакцина сможет выйти на рынок, поскольку для этого все еще необходимы дополнительные разрешения. Продажи препарата будут зависеть от ситуации с COVID-19 в стране и за рубежом, а также от уровня вакцинации населения в Китае, отмечает компания.

В Китае недавно произошла вспышка COVID-19. В субботу город Шэньчжэнь ввел карантин в большинстве районов на выходные, а в прошлый четверг юго-западный мегаполис Чэнду ограничил перемещения 21 миллиона человек.

По данным на 3 сентября, Китай сообщал о 1848 новых случаях коронавируса, включая как симптоматические, так и бессимптомные инфекции. Днем ранее он сообщал о 1988 случаях.