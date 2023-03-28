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В Китае задержали...

В Китае задержали сотрудника Astellas по подозрению в шпионаже

28.03.2023
14:55
Николай Соколов

В Китае задержали сотрудника японской фармацевтической компании Astellas по подозрению в шпионаже. Должность и личность работника не разглашаются.

Китай задержал сотрудника японской компании Astellas по подозрению в шпионаже, пишет FiercePharma. Ни Япония, ни Китай не раскрыли род занятий этого человека, но Astellas подтвердила The Wall Street Journal, что задержанный является одним из ее работников. Его личность и должность в компании не разглашаются.

Главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно подтвердил, что 50-летний мужчина был взят под стражу в Пекине в начале этого месяца, сообщает ABC News. Японское правительство потребовало его досрочного освобождения и обратилось к китайским властям с просьбой предоставить ему доступ к японским консулам.

В Китае гражданина Японии подозревают в «участии в шпионаже», нарушении уголовного законодательства Китая и закона о контрразведке, заявила официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

По данным японских СМИ, задержанный 20 лет проработал в Китае и ранее был высокопоставленным чиновником Японской торгово-промышленной палаты в Китае, сообщает Reuters.

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